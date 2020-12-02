Путин поручил на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса

Путин: в конце следующей недели может начаться вакцинация врачей и учителей от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский президент Владимир Путин в среду, 2 декабря, на открытии многофункциональных медцентров Минобороны РФ поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции в стране на следующей неделе.

Глава государства отметил, что в стране произвели уже около двух миллионов доз отечественной прививки.

- Это дает нам возможность начать если не массовую, то хотя бы масштабную вакцинацию. В первую очередь, вакцинировать будем группы риска – врачей и учителей. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу так, чтобы уже к концу следующей неделе начать вакцинацию, - сказал Владимир Путин, обращаясь к Татьяне Голиковой.

Напомним, что сегодня российский лидер также выразил свою благодарность медицинским сотрудникам и военным специалистам, которые лечат зараженных коронавирусной инфекцией пациентов, и сообщил, что они отлично справились с задачей создания многофункциональных центров в стране.

Во время саммита ОДКБ глава государства отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос поставок в страны ОДКБ вакцины «Спутник V» и ее производства там.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции нового типа начнется в январе - феврале следующего года, однако группы риска привьют уже в декабре текущего года. По его словам, в 2021 году число привитых от коронавируса сможет достигнуть нескольких десятков миллионов человек.