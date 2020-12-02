Яндекс.Переводчик перевел целую книгу за 40 секунд Фото: Анастасия ОСИПОВА

В издательстве Individuum выходит новая книга известного английского экономиста Дэниела Сасскинда. Произведение повествует о наступающей эпохе искусственного интеллекта. Но главный феномен книги в том, что ее целиком перевел Яндекс.Переводчик. С помощью сервиса были переведены все 350 страниц книги, причем всего за 40 секунд.

Книга носит название «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться». Она представляет собой подробной руководство к новой экономической реальности, в которой технологии искусственного интеллекта могут вытеснить людей с работы. Произведение во многом развенчивает мифы "о замене человека роботом".

Для перевода использовали один из алгоритмов Яндекс.Переводчика, который применяется для больших текстов — например, для статей Википедии, которых нет на русском языке.

Книга появится в продаже в печатном виде уже в декабре, а пока ее электронная версия доступна для подписчиков сервиса Bookmate.

- Благодаря использованию алгоритма Яндекс.Переводчика для больших текстов мы за считанные секунды получили текст отличного качества. Помощь переводчика в итоге не потребовалась — оказалось достаточно редактора, хотя обычно эти люди работают в паре, - рассказывает заместитель руководителя отдела машинного перевода Яндекса Антон Дворкович.