BLM терпит поражение: британцы установили Дарта Вейдера на месте снесенного активистами памятника

Памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании неизвестные «захватили» постамент, на котором ранее был установлен памятник английскому работорговцу и филантропу Эдварду Кольстону. В июне его снесли активисты Black Lives Matter, а теперь на него поставили фигуру киноперсонажа Дарта Вейдера.

Журналисты издания Independent предположили, что Вейдер занял постамент в честь актера, который сыграл персонажа в кино и недавно умер в возрасте 85 лет. Дэвид Проуз как раз родом из Бристоля – он носил костюм антигероя Дарта Вейдера во всей классической трилогии «Звездных войн». Но голосом персонажа был актер Джеймс Эрл Джонс.

Памятник персонажу появился на постаменте в ночь на среду. После того, как активисты BLM сняли с него Эдварда Кольстона, там был установлен памятник самому движению, но долго он там не простоял.

Эдвард Кольстон родился в городе в 17 веке, памятник ему поставили в 1895 году. Также именем филантропа названы многие учебные и благотворительные организации Бристоля. В июне монумент стянули веревкой с возвышения и бросили в местную гавань.