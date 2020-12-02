НАТО назвал Россию главной угрозой до 2030 года

Несмотря на все обвинения, руководство НАТО готово вести диалог с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс в среду, 2 декабря, окончательно принял программу реформирования «НАТО-2030», в которой главной угрозой обозначил Россию.

«На перспективу до 2030 года Россия скорее всего остается главной военной угрозой для альянса», - сказано в итоговом документе по результатам видеоконференции глав МИД стран-участниц альянса.

Накануне в альянсе заявили, что собираются защитить «уязвимые демократии» Украины и Грузии от действий «агрессивной» России. По мнению руководства НАТО, Москва постоянно проводит «устрашающие» военные операции у границ альянса.

Организация будет «адаптироваться к более требовательной стратегической среде, отмеченной возвращением системного соперничества, настойчиво агрессивной России, подъемом Китая и растущей ролью прорывных технологий», сказано в стратегическом отчете альянса, который будет принят, начиная с 2021 года.

Несмотря на все вышеуказанное, руководство НАТО готово вести диалог с агрессивной страной, заверили в альянсе. А также будет следить за «конструктивными изменениями» в поведении Москвы.