В Госдуме призвали не спешить объявлять 31 декабря выходным в регионах

В Госдуме призвали не торопиться объявлением 31 декабря выходным днем Фото: Мария ЛЕНЦ

Регионам не стоит торопиться с объявлением 31 декабря выходным днем. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Вполне обоснованно, когда регион принимает решение о религиозном празднике, когда большую часть населения представляет та или иная религиозная конфессия. Например, Курбан-Байрам объявляется в Адыгее или в Чечне выходным днем. Или точно так же объявляется в Краснодарском крае Радоница — это вполне понятно и обоснованно. Что касается федеральных праздников, общих праздников, на мой взгляд, регионам не стоит торопиться с таким объявлением», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря 2020 года в России будет рабочим днем, а не праздничным, однако каждый регион самостоятельно может принять решение, работать ли в этот день или дать возможность местным жителям подготовиться к празднику.

Некоторые регионы тут же поспешили воспользоваться этой возможностью. К примеру, 31 декабря уже объявлено выходным днем в Белгородской области, передает сайт argumenti.ru.