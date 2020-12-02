Месси оштрафовали на 600 евро за акцию в честь Марадоны Фото: REUTERS

На чемпионате Испании аргентинский футболист Лионель Месси устроил акцию, посвященную умершему недавно от сердечной недостаточности соотечественнику Диего Марадоне. Ему пришлось заплатить за это штраф в размере 600 евро.

Максимальное наказание за подобные выходки – штраф в размере трех тысяч евро. Но в комитете по соревнованиям чемпионата Испании по футболу не стали назначать самое строгое наказание, сообщило издание Sport.es.

Инцидент произошел в ходе игры с «Осасуной». Клуб, за который выступает Месси, получил отдельный штраф в 350 евро. «Барселона» в этом матче победила соперников со счетом 4:0 – последний гол забил как раз Месси, после чего устроил акцию памяти в честь Марадоны.

Умерший в конце ноября аргентинец в 1993 году играл за «Ньюэллс Олд Бойз», за молодежную команду этого клуба с 1995 по 2000 год выступал и Месси.

Бывший лечащий врач легендарного футболиста Диего Марадоны Альфред Кахе считает, что аргентинца можно было спасти, если бы не неправильное лечение и плохое обследование.