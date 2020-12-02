Роспотребнадзор опечатал кальянную в ЦАО за нарушения антиковидных мер

Сотрудники Роспотребнадзора за нарушение карантинных мер закрыли кальянную Мята Platinum в Центральном административном округе Москвы. За несоблюдение мер профилактики коронавируса предприятию грозит остановка работы сроком до 90 дней либо крупный штраф до 500 тысяч рублей.

- Сотрудниками Роспотребнадзора было проведено обследование кальянной Мята Platinum по адресу: Цветной бульвар, дом 5. В ходе обследования установлено, что кальянная работала в нарушение указа мэра о запрете работы кальянных в Москве, - рассказал 2 декабря журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев. - Кроме того, установлено, что в помещениях не соблюдались санитарно-эпидемические требования для профилактики распространения COVID-19. Не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей, отсутствуют дезинфеционные средства и сотрудники для ее проведения. Уборка помещений проводилась силами сотрудников соседнего ресторана. Кальянная опечатана в связи с выявленными нарушениями.

По словам Шамиля Мустафаева, к предприятию может быть применена часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ: по ней юридическому лицу грозит штраф в 500 тысяч рублей либо остановка работы на срок до 90 дней.

Напомним, в столице в связи с карантинными мерами введен особый режим работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений. До 15 января 2021 года дискотекам, боулингам, ночным клубам, караоке и предприятиям общественного питания запрещено обслуживать клиентов по ночам, с 23 до 6 часов. Это правило не распространяется на службу доставки готовой еды и торговли на вынос — они могут работать круглосуточно.

Кроме того, предприятиям сферы сервиса (кафе, рестораны, отели) рекомендуется использовать систему чекина для отслеживания посещений клиентов и сотрудников. Система регистрации по номеру телефона и QR-кодам введена для того, чтобы оперативно предупреждать персонал и посетителей о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Если у кого-то из клиентов или сотрудников будет обнаружен COVID-19, благодаря регистрации можно быстро оповестить об этом других людей, чтобы они немедленно сдали тест на коронавирус.

До 15 января будут действовать и ограничительные меры для учреждений культуры и спортивных мероприятий. Количество зрителей в залах кинотеатров, театров и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Купить билеты на концерты или спектакли, в музеи или на выставки сейчас можно только онлайн - традиционные кассы закрыты в целях профилактики COVID-19. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия можно проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре. В столице также временно приостанавливаются культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия с участием зрителей.

Кроме того, в Москве временно запрещена работа детских развлекательных центров, детских комнат, лагерей дневного пребывания, детских уголков в кафе, ресторанах и торговых центрах. Это правило распространяется на все места досуга детей, расположенные в помещениях. При этом проводить развлекательные мероприятия на свежем воздухе не возбраняется.