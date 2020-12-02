В домах на Ленинградке в Москве отключат свет из-за пожара в коллекторе

Очаг возгорания находится на глубине трех метров.

В Москве, в районе станции метро «Динамо», произошло возгорание в кабельном коллекторе, сообщил KP.RU очевидец. Площадь пожара 470 метров, очаг возгорания на глубине трех метров.

Как сообщили в оперативных службах города, в коллекторе находятся 22 силовых кабеля, все под напряжением. Спасатели просто не могут подобраться к пожару из-за высокого напряжения. Поэтому в домах от Ленинградский проспект 33, корпус 1 до Ленинградский проспект 33А временно отключат свет.

На данный момент пострадавших нет. Информация уточняется, добавили в telegram-канале Дептранса Москвы.

«Движение затруднено в сторону центра. Перекрыт съезд на дублер в районе дома 45к1 по Ленинградскому проспекту», - сказано в сообщении ведомства.

Там предложили пути объезда для тех, кому нужно в сторону центра и на Третье транспортное кольцо – проехать через проспект Маршала Жукова, Звенигородское шоссе или Хорошевское шоссе.