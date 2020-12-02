Лукашенко заявил о планах НАТО по захвату западной Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в НАТО формируется военная группировка для захвата территорий на западе Белоруссии. Об этом глава государства сказал в среду, 2 декабря, на саммите лидеров стран ОДКБ.

- Цитирую, «дело в исторической принадлежности белорусских земель Польше». И об этом они заявляют открыто. Разве я, как глава государства, и народ Белоруссии можем с подобным согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Именно в этом направлении сейчас действует НАТО, - цитирует слова Александра Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии объяснил, что для захвата данных западных земель государства НАТО создают специальную военную группировку.

Александр Лукашенко добавил, что дело также в «санитарного пояса между Белоруссией и Россией», и отметил, что государствам ОДКБ следует объединиться. В ходе саммита он также выразил обеспокоенность наращиванием военного присутствия Соединенных Штатов и НАТО у западных границ ОДКБ. По словам президента Белоруссии, мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений.