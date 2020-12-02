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Экономика

Цена на российскую нефть вернулась на докризисный уровень

Стоимость сырья марки Urals превысила 47 долларов за баррель
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Цена Urals вернулась на докризисный уровень перед заседанием ОПЕК+

Цена Urals вернулась на докризисный уровень перед заседанием ОПЕК+

Фото: REUTERS

Стоимость российской нефти вернулась на докризисный уровень. Цена на сырье марки марки Urals превысила 47 долларов за баррель.

- Стоимость Юралс в Европе на текущей неделе превысила $47/барр. Цены на сорт восстановились до уровня начала марта незадолго до обвала мирового рынка нефти из-за пандемии коронавируса, а также окончания прежнего соглашения ОПЕК+, - говорится в сообщении.

Котировки Urals растут вслед за Brent в преддверии заседания ОПЕК+, которое пройдет 3 декабря. На заседании страны-экспортеры должны решить вопрос о сокращении добычи нефти в ближайшие месяцы 2021 года. Об этом сообщает международное ценовое агентство Argus.

Ранее Владимир Путин дал прогноз относительно спроса на нефть в ближайшие пять лет. По его словам, спрос на черное золото будет ежегодно расти на один процент. А затем начнется снижение - на 0,1%.