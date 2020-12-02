Путин предложил Сергею Куликову возглавить "Роснано" Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин предложил первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить компанию "Роснано". Соответствующее предложение президент озвучил на встрече в режиме видеоконференции.

- Предлагаю вам возглавить одну из крупнейших наших структур развития. Это является одним из основных векторов развития не только для нашей страны, но и для всей мировой экономики, - сказал глава государства в среду, 2 декабря.

Президент также сказал, что российское правительство подготовило предложения по поддержке "Роснано".

- Что касается поддержки компании, то уже есть некоторые предложения от правительства России по этому поводу. Все это мы будем осуществлять и будем двигаться дальше, - сообщил Путин, обращаясь к Куликову.

Владимир Путин напомнил, что компания была создана 13 лет назад, чтобы доводить до промышленного производства новые виды продукции нанотехнологий. Отраслевой фокус фондов, через которые шло инвестирование, охватывает 12 отраслей: металлообработку, химию, приборостроение, здравоохранение, нефтехимию, металлургию, энергетику и другие.

Глава государства отметил, что за это время в 38 российских регионах были созданы и успешно функционируют и сейчас 115 предприятий, на которых работают более 40 тысяч человек. Объем инвестиций в проекты с участием партнеров составил 590 миллиардов рублей, а объемы продаж – более двух триллионов рублей.

С 2008 года пост генерального директора "Роснано" занимает Анатолий Чубайс.