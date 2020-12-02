Ситуация с койками для пациентов с COVID-19 в России «зафиксировалась»

Иркутск. Городская клиническая больница №1. Врач обследует пациента отделения для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация по коечному фонду в России «зафиксировалась», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она рассказала, что уже неделю число коек для пациентов с COVID-19 не растет, а вот количество свободных мест - наоборот.

«Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID - это 276 тысяч», - рассказала она.

Еще неделю назад рост был постоянным, но сейчас он замер, и это хорошо, добавила Голикова в ходе совещания по открытию многофункциональных медицинских центров Минобороны РФ.

На сегодняшний день в России зафиксированы 2 347 401 случай заражения коронавирусом, большая часть уже выздоровела - 1 830 349 человек. 41 053 пациента с COVID-19 умерли. Во всем мире, по данным ВОЗ, с начала пандемии коронавирусом заразились около 63,9 миллиона человек.

Ранее KP.RU писало, что около 6% свободных коек для больных коронавирусом осталось в Санкт-Петербурге. На данный момент в городе болеют порядка 50 тысяч человек.