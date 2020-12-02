Названа стоимость российской вакцины «Спутник V» для других стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цена российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет единой для всех государств. Стоимость одной дозы составит менее десяти долларов. Об этом в среду, 2 декабря, сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время презентации препарата в ООН.

- Наша вакцина будет стоить менее десяти долларов за одну дозу. Мы сконцентрировали свое внимание на том, чтобы сделать препарат максимально доступным для всего мира. Вакцина будет продаваться во всех странах по одинаковой цене, - сообщил он.

Напомним, что сегодня постпредство России при ООН проводит презентацию, на которой представляет подробную информацию по российской вакцине от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. В мероприятии принимают участие глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что цена на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет значительно ниже, чем стоимость западных вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna.