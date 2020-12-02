ООН согласилась исключить марихуану из списка тяжелых наркотиков. Россия – против

Комиссия по наркотическим веществам ООН исключила каннабис из списка опасных наркотиков, вызывающих сильную зависимость. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медицинский каннабис теперь не выходит в список опасных наркотиков, такое решение приняли в ООН. С 1961 года он находился в одном ряду с героином, кокаином и прочими психотропными веществами.

Комиссия по наркотическим веществам ООН, куда входят 53 государства, в среду по рекомендации ВОЗ исключила каннабис из списка опасных наркотиков, вызывающих сильную зависимость, сообщила газета The New York Times.

По мнению экспертов, это решение было чисто символическим, юридической силы в странах-членах ООН оно иметь не будет. Ждать прямых последствий по регулированию и ослаблению контроля за распространением марихуаны не стоит.

Во время голосования многие страны высказались против исключения каннабиса из принятого в 1961 году документа: в их числе Россия, Китай, Египет, Нигерия, Пакистан и прочие. Украина воздержалась от голосования.

Ранее стало известно, что несколько американских штатов могут легализовать марихуану. Но продавать ее будут только лицам, достигшим 21 года.