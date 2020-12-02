Врачи назвали семь симптомов "затяжного" COVID-19

Названы семь симптомов "затяжного" COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Британские медики назвали семь симптомов "затяжного" коронавируса. Среди них усталость, одышка, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, боль в мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться, так называемый "мозговой туман".

По словам врачей, подобные последствия могут быть очень опасными, поскольку рискуют подорвать здоровье из-за обширного поражения органов. Причем, такие симптомы часто встречаются не только у пациентов, которые переболели тяжелой формой COVID-19.

Как выяснилось, при наличии "затяжного" коронавируса у пациентов могут наступать временные улучшения. Однако через некоторое время симптомы все равно возвращаются, пишет Express со ссылкой на British Heart Foundation.

Ранее перенесшие коронавирус пациенты рассказали о необычных последствиях заболевания. Многие из них жалуются на провалы в памяти и потерю ориентации в пространстве. Некоторые замечают у себя и другие нарушения когнитивных функций организма.