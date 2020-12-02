Рабочие еле успели разбежаться: видео момента обрушения моста в Химках

Момент обрушения пешеходного моста в Химках

В подмосковных Химках часть пешеходного моста рухнула на железнодорожные пути. ЧП произошло на перегоне станций «Химки — Сходня» Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

Происшествие попало на видео. Оказывается, незадолго до ЧП на переходе работали люди в спецодежде. В какой-то момент один из них разворачивается и максимально быстро пытается покинуть середину конструкции.

Проходит несколько секунд и бетонные плиты начинают складываться почти пополам. Только чудом бригада ремонтников, работавшая внизу, осталась цена.

Из-за происшествия более 20 поездов задерживаются. Их движение организовано по первому главному пути.

Как пояснила Пятому каналу старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская, на место отправились следователи и криминалисты.