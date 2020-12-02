2020 год может побить все температурные рекорды

2020 год станет одним из трех самых теплых в мире за всю историю наблюдений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За первые 10 месяцев 2020 года средняя мировая температура была на 1,2 градуса выше, чем за 50 лет вплоть до 1900 года. Этот год может стать вторым самым теплым годом за всю историю метеорологических наблюдений, рассказали во Всемирной метеорологической организации (ВМО).

«2020 год, очень вероятно, станет одним из трех самых теплых в мире за всю историю наблюдений», — сказано в отчете организации.

После 2020 года по температурам идут 2016 и 2019-й. Более точно можно будет сказать, когда год завершится, но пока разница между ними не очень большая.

Наиболее ощутимое потепление было в Северной Азии. Температура в регионе поднялась выше средней на пять с лишним градусов.

Экстремальными температурами охарактеризовал генеральный директор ВМО Петтери Таалас ситуацию в Арктике. Напомнил о стихийных пожарах в Австралии, Сибири, на западном побережье США и в Южной Америке.

ВМО обратило внимание, что карантин, введенный из-за COVID-19, практически не повлиял на ситуацию с парниковыми газами. Наоборот, их концентрация в атмосфере продолжает расти.

В 2019 году KP.RU опубликовало пять фактов из доклада климатологов о том, как Северный Ледовитый океан и меняющийся климат влияют на нас с вами.