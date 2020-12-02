Китай ввел обязательную проверку импортной замороженной продукции на наличие COVID-19 Фото: REUTERS

Китайские власти ввели на территории страны обязательную проверку импортной замороженной продукции на наличие в ней частиц коронавирусной инфекции. Товары, которые не прошли эту проверку, к реализации допускать не станут, сообщило в среду, 2 декабря, Главное государственное управление по регулированию рынка Китая.

В заявлении отмечается, что власти государства должны усилить регулярный надзор и реагирование на чрезвычайные ситуации, а также взять на себя ответственность за предотвращение рисков при импорте продуктов во время пандемии коронавирусной инфекции.

- Пищевая продукция без карантинного свидетельства, отчета о прохождении тестирования на нуклеиновую кислоту, а также свидетельства о полной дезинфекции и другой соответствующей документации, в том числе и транспортировке товаров, не допускается к реализации на рынок КНР, - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте управления.

Напомним, что в ноябре правительство Китая на фоне участившихся случаев ввоза из-за границы продукции, на которой был обнаружен коронавирус, обязало национальные таможенные органы обеспечить контроль за дезинфекцией замороженной пищи из-за рубежа.