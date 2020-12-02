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Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны

Футболист отправил его бойфренду своей бывшей жены Вероники Охеды
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны перед смертью

Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны перед смертью

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В сети появилось последнее сообщение Диего Марадоны, которое он отправил незадолго до смерти. Как стало известно, Диего писал бойфренду своей бывшей жены Вероники Охеды. В браке с Марадоной у девушки родился сын, которого назвали Диего.

- Привет, это Диего. Может быть, ты сочтешь мои слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо с тобой. Она рассказывала мне о ваших отношениях. Заботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много детей, но именно он избавляет меня от последних седых волос, - сказал Диего в голосовом сообщении. Его опубликовали в эфире аргентинской телепрограммы Secretos Verdaderos.

Напомним, прославленный футболист и бывший тренер сборной Аргентины скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. После трагического события в стране объявили трехдневный траур.

Марадону похоронили городке Белла-Виста, там же находятся и могилы его родителей.