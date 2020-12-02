Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве начали тушить

Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожарные смогли приступить к тушению пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве после того, как отключили 32 силовых кабеля. Сведений о пострадавших в результате инцидента пока что нет, сообщили в среду, 2 декабря, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Напомним, что возгорание в столичном коллекторе на Ленинградском проспекте началось сегодня в 15:45 по московскому времени. Общая протяженность коллектора составляет почти 6,5 километра. По данном участку проходит множество кабелей связи, силовых кабелей, а также трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.

Задымление, по данным МЧС, произошло в районе дома 33А на Ленинградском проспекте. По прибытию пожарно-спасательные подразделения подтвердили факт задымления. В настоящее время спасатели находятся на месте происшествия.

- Лабораторией в районе Ленинградского проспекта взяты пробы воздух. По результатам проверок - ПДК вредных примесей не превышено, - говорится в сообщении.

Специалистам пришлось отключить электроснабжение в 13 домах, чтобы приступить к тушению. Напомним, что, по словам очевидцев, площадь пожара 470 метров, а очаг возгорания на глубине трех метров. Дальнейшая информация уточняется.