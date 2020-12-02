Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Вакцинация учителей в РФ будет добровольной

На следующей неделе начнется масштабная вакцинация медиков и педагогов по всей стране
Татьяна ЖУКОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Школьные учителя будут сами решать, ставить ли себе вакцину от коронавируса или нет.

Школьные учителя будут сами решать, ставить ли себе вакцину от коронавируса или нет.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьные учителя будут сами решать, ставить ли себе вакцину от коронавируса или нет, об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он напомнил, что педагоги находятся в зоне риска, потому что каждый день контактируют с десятками детей.

«Мы понимаем, что учителя - одна из тех профессий, которая находится в определенной зоне риска. Поэтому важно, чтобы им в числе первых была предложена эта возможность. И это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются», - заявил Кравцов, добавив, что вакцинация будет носить добровольный характер.

По мнению Кравцова, вакцинация позволит защитить здоровье учителей, в том числе пожилых, и помочь системе образования.

В среду, 2 декабря, Владимир Путин сообщил, что в конце следующей недели в РФ стартует масштабная вакцинация медиков и педагогов. Глава государства отметил, что в стране произвели уже около двух миллионов доз отечественной прививки.

Несмотря на начало массовой вакцинации, дистанционное обучение московских старшеклассников продлено до Нового года. Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Распространение коронавируса в мире