Вакцинация учителей в РФ будет добровольной

Школьные учителя будут сами решать, ставить ли себе вакцину от коронавируса или нет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьные учителя будут сами решать, ставить ли себе вакцину от коронавируса или нет, об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он напомнил, что педагоги находятся в зоне риска, потому что каждый день контактируют с десятками детей.

«Мы понимаем, что учителя - одна из тех профессий, которая находится в определенной зоне риска. Поэтому важно, чтобы им в числе первых была предложена эта возможность. И это, безусловно, хорошо, что у нашей страны подобные возможности имеются», - заявил Кравцов, добавив, что вакцинация будет носить добровольный характер.

По мнению Кравцова, вакцинация позволит защитить здоровье учителей, в том числе пожилых, и помочь системе образования.

В среду, 2 декабря, Владимир Путин сообщил, что в конце следующей недели в РФ стартует масштабная вакцинация медиков и педагогов. Глава государства отметил, что в стране произвели уже около двух миллионов доз отечественной прививки.

Несмотря на начало массовой вакцинации, дистанционное обучение московских старшеклассников продлено до Нового года. Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.