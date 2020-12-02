Названы самые опасные способы употребления картофеля

Врач назвала самые опасные способы употребления картофеля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина назвала самые опасные способы употребления картофеля. Так, по ее словам, не стоит есть клубни с кожурой, так как в ней накапливаются вредные вещества из почвы и воздуха.

Также не стоит варить картошку при высокой температуре. Врач подчеркнула, что самый оптимальный и наиболее полезный способ приготовления картофеля - это варка или готовка на пару. В этом случае большая часть витаминов сохраняет свои полезные свойства. А вот при жарке на масле в картофель, наоборот, попадают вредные жиры и токсины, пишет издание "Аргументы и факты".

По словам Губкиной, без вреда для здоровья человек может съедать 200-300 граммов картофеля два раза в неделю. Однако существуют и некоторые противопоказания. В частности, врачи не рекомендуют употреблять картофель при таких заболеваниях, как сахарный диабет, ожирение, гастрит с пониженной кислотностью. Но полностью отказываться от картошки необязательно. Достаточно сократить ее употребление в общем суточном рационе до 10%.