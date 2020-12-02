Намибия выставила на продажу 170 диких слонов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Намибия выставила на продажу 170 диких слонов из-за засухи и увеличения популяции, сообщило министерство экологии страны в среду, 2 декабря.

Купить животных может любой человек или организация, в том числе иностранная, но с рядом условий. Например, покупатель должен будет соблюдать карантин, иметь соответствующее оборудование для перевозки и сертификаты соответствия для будущего жилья животного, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную прессу.

Млекопитающих выставят на аукцион, но власти Намибии сразу предупредили, что каждый слон обойдется в кругленькую сумму.

В стране есть серьезные проблемы с браконьерами, кроме того в этом году там засуха, а популяция слонов слишком увеличилась, что стало приводить к «конфликтам с людьми», сообщило агентство. Именно поэтому власти решили распродать животных.

Помимо перечисленных условий, покупатель также должен будет привезти на аукцион разрешения от властей своей страны на ввоз дикого слона.

Как и другие африканские страны, Намибия пытается найти баланс между защитой ценных видов, таких как слоны и носороги, и защитой населения от опасных «набегов» диких животных, когда их становится слишком много.

В июле 2020 года более 350 слонов умерли в северной части Ботсваны, страны в Южной Африке. Ученые уже назвали инцидент настоящей экологической катастрофой.