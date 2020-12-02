НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму Фото: Анна САДОВНИКОВА

Североатлантический альянс обвинил Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море. Как заявил генсек организации Йенс Столтенберг, НАТО отвечает на это усилением своего присутствия.

2 декабря прошла видеоконференция с участием глав МИД стран-членов альянса, по итогам которой была озвучена стратегия до 2030 года. В ней Россию обозвали главной угрозой НАТО.

«На перспективу до 2030 года Россия, скорее всего, остается главной военной угрозой для альянса», - сказано в документе.

1 декабря альянс заявил, что планирует защищать от «агрессивной России», которая постоянно проводит различные «устрашающие» военные операции у границ НАТО, Украину и Грузию. В организации считают, что Москва угрожает «уязвимым демократиям» этих государств.

Среди угроз также оказался Китай и «растущая роль прорывных технологий», сказано в стратегии НАТО.

ВВС НАТО в конце ноября устроили провокацию с самолетом Лаврова и Шойгу во время их визита в Ереван. Военная авиация альянса была поднята над Черным морем и демонстративно сопроводила самолет, летевший в Армению. Их действия можно расценить, как провокацию, так как российский лайнер не представлял никакой угрозы.