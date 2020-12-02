Неизвестные осквернили мечеть под Парижем Фото: Twitter.com

Неизвестные на автомобиле осквернили мечеть, протаранив ее ворота, а потом и двери, сообщили власти коммуны Бретеньи-сюр-Орж (Франция).

Машину позже нашли сожженной. Полиция занялась расследованием, сообщил мэр коммуны Николя Меари. Но местные мусульмане в соцсетях пишут, что это произошло «с молчаливого согласия властей страны». Они называют произошедшеее актом вандализма и покушением на мусульман всей Франции, а также требуют найти и наказать виновных.

В результате инцидента никто не пострадал. Но хулиганы ворвались в здание и распылили огнетушитель.

«Там был один или два человека. Они ничего не украли, за исключением одного огнетушителя», - рассказал казначей культурной ассоциации мусульман в Бретиньи-сюр-Орж Лехсен Мукадди.

Он уточнил, что верующие были «просто в шоке», пишет издание France bleu.

Около месяца назад во Франции прогремел религиозный скандал, когда президент страны поддержал жестоко убитого школьного учителя, показавшего детям карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.