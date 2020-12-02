Названы нетипичные симптомы инфаркта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сердечный приступ может сопровождаться различными симптомами: от повешенного потоотделения и учащенного сердцебиения, до головокружения, тошноты, затрудненного дыхания и даже кашля.

Британские медики рассказали, что резкие боли в груди - это самый частый признак, но не только по нему стоит ориентироваться.

Причиной сердечного приступа обычно становится недостаточное количество крови, поступающей в сердце, что создает излишнюю нагрузку на мышцы, пишет издание Express.

"В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом", — заявили медики из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Так, стоит обратить внимание на свое здоровье при отдающей в руку боли, тошноте, тревожности и повышенном потоотделении. Инфаркт становится следствием ишемической болезни сердца - то есть при отложении жировых субстанций, которые перекрывают кровоток внутри кровеносных сосудов. Риск инфаркта снижается при употреблении в пищу овощей и фруктов, а также регулярных занятиях спортом.