Коронавирус в Москве, последние новости на 3 декабря 2020 года: вакцинация начнется на следующей неделе

Первыми планируется привить от коронавируса врачей и педагогов.

За последние сутки в Москве выявили 5191 новый случай заражения. Среди новых заболевших 41,2%— от 18 до 45 лет, 8,7% — дети.

- Госпитализировано 1570 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 425 человек, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Президент России Владимир Путин поручил на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса. Это будет бесплатно и добровольно. В России произведут в ближайшие дни первые 2 млн доз. Первыми планируется привить врачей и педагогов.

- Просил бы организовать работу так, чтобы уже к концу следующей неделе начать вакцинацию, - сказал Владимир Путин, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Сергей Собянин открыл реанимационное отделение в коронавирусном госпитале на ВДНХ. Первых пациентов здесь примут в конце этой недели.

Нарушения мер профилактики COVID-19 обнаружены в офисе компании Adidas на Крылатской улице. Собственнику грозит штраф до 300 тысяч рублей.

- Сотрудники не соблюдали перчаточно-масочный режим. Организации вручили уведомление о необходимости посетить инспекцию для выяснения дополнительных обстоятельств по делу, - сказал главный инспектор ОАТИ Москвы Андрей Поплавский.

Роспотребнадзор опечатал помещение кальянной Мята Platinum на Цветном бульваре. Заведение продолжало работать, несмотря на указ мэра о запрете. К тому же в помещении не проводили обеззараживание воздуха и дезинфекцию. Владельцу грозит до 500 тысяч рублей или закрытие на три месяца.