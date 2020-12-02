Меркель: Карантин в Германии продлится до 10 января

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: REUTERS

Если ситуация с коронавирусом в ФРГ не улучшится, Рождество и Новый год немцам придется встречать по домам: карантин в стране продлится до 10 января. Об этом на пресс-конференции в Берлине в среду, 2 декабря, объявила согражданам канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы еще в ноябре сказали, что решения будут действовать, если ничего существенно не изменится. Сегодня мы еще раз это согласовали», - сказала она.

Меркель уточнила, что власти федеральных земель «продлят меры до 10 января». При этом глава правительства ФРГ отметила, что не знает, когда в странах Евросоюза появится разрешенная вакцина против COVID-19.

«Нужно просто подождать», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, жесткие карантинные меры, предпринятые властями Германии с целью остановить распространение коронавируса, вызывают недовольство граждан. Они считают, что этим нарушаются их права и свободы. Люди выхолят на уличные протесты против карантина.