Экс-президент Франции Жискар д'Эстен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 2 декабря, на 95-м году жизни умер Жискар д'Эстен – бывший президент Франции, который возглавлял Пятую республику с 1974 по 1981 год. О смерти политика сообщила радиостанция Europe 1.

Отмечается, что в середине ноября Жискар д'Эстен попал в больницу с острой сердечной недостаточностью. Его госпитализировали в одну из клиник французского города Тура на западе страны.

СПРАВКА «КП»

Валери Рене Мари Жорж Жискар д’Эстен (фр. Valery Rene Marie Georges Giscard d’Estaing) родился 2 февраля 1926 года в немецком городе Кобленц, земля Рейнланд-Пфальц. Его отец Эдмон Жискар д’Эстен, который был тогда финансовым инспектором и членом Института Франции, находился там по делам службы. Мальчик воспитывался в состоятельной семье с аристократическими корнями: мать будущего президента Мэ Барду — дальняя родственница короля Людовика XV.

Закончил Высшую политехническую школу, которая считалась одним из самых престижных научных заведений Франции, Позже продолжил обучение в Национальной школе администрации, после ее завершения и началась долгая успешная политическая карьера Жискара д’Эстена.

Отец четверых детей. Старший сын Луи Жискар д’Эстен — вице-председатель Национального собрания Франции.