Эксперт рассказал, как понять, что смартфон скоро выйдет из строя

Эксперт перечислил признаки того, что смартфон скоро может выйти из строя Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

По каким признакам можно понять, что ваш смартфон скоро выйдет из строя, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт перечислил тревожные «звоночки», говорящие о грядущих неполадках в работе устройства. Так, предвестниками «смерти» гаджета могут быть, в частности, его деформация – например, поломка корпуса или разбитое стекло, быстрая разрядка, а также неполадки с сенсорной панелью, динамиком или микрофоном. Также, по словам специалиста, стоит насторожиться, если ваш смартфон стал нагреваться без особых причин или снимки сохраняются с искажениями.

«Все эти проблемы, как правило, связаны с физической или программной деформацией устройства. В большинстве случаев на старте такие проблемы решаемы, однако применение неисправного аппарата повышает вероятность превратить его в «кирпич», - пояснил Арсений Щельцин агентству «Прайм».

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, что нужно делать, если смартфон не включается, а также как ускорить его работу.