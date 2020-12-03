Кипрский суд арестовал активы братьев Ананьевых на €267 миллионов

Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Фото ТАСС/Вячеслав Прокофьев + ТАСС/ Юрий Белинский

Кипрский суд арестовал активы бывших владельцев и топ-менеджеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых по всему миру на общую сумму 267 миллионов евро.

Такое решение принял окружной суд города Лимасол по иску банка «Траст». В кредитной организации, что исковое заявление связано с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий» – выдачей необеспеченных кредитов и займов с «существенно недостаточным обеспечением».

В банке также рассказали, что «заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых», тоже удовлетворено, сообщает газета «Коммерсант». Правда, в банке не уточнили, на какие именно активы наложен арест.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о расследовании громкого уголовного дела в отношении Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые вывели многомиллионные средства из финансового оборота страны в кипрские компании. Напомним, братья-банкиры уехали из России три года назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Православный банкир уходит в кеш

Наш обозреватель размышляет о том, что очередной беглый бизнесмен возвращать долги государству, похоже, не планирует (подробности).