Экзамен на водительские права станет ближе к реальной ситуации

МВД определило критерии доступности экзамена на права и основные показатели качества его проведения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После вступления в силу нового регламента экзамен на водительские права станет более объективным и приближенным к реальной ситуации на дорогах. А оценивать качество его проведения будут по жалобам будущих водителей на инструкторов и экзаменаторов.

Об этом говорится в подготовленном МВД России проекте нового административного регламента. В документе перечислены основные показатели доступности и качества экзамена на права, в их числе и отсутствие жалоб на действия или бездействие сотрудников полиции, их невнимательность по отношению к экзаменуемым, а также время ожидания предоставления этой государственной услуги после подачи заявления.

Кроме того, как указано в документе, помещение, где проводится экзамен, должно быть комфортным и расположенным в доступности к основным транспортным магистралям, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, МВД перечислило шесть причин, по которым могут отказать в допуске к экзамену на водительские права. Например, одним из таких оснований может стать информация о том, что соискатель ранее был лишен водительского удостоверения.