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Политика

Байден пообещал направить на борьбу с коронавирусом «миллиарды долларов»

По словам демократа, его переходная команда уже работает над предложениями, которые он направит в конгресс нового созыва
Источник:kp.ru
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Демократ Джозеф Байден пообещал направить на борьбу с коронавирусом «миллиарды долларов»

Демократ Джозеф Байден пообещал направить на борьбу с коронавирусом «миллиарды долларов»

Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, пообещал направить на борьбу с пандемией коронавируса «миллиарды долларов».

«Моя переходная команда уже работает над предложениями, которые я направлю в конгресс нового созыва для того, чтобы справиться с многочисленными кризисными ситуациями, возникшими перед нами, в первую очередь – с пандемией», - заявил вероятный преемник Дональда Трампа.