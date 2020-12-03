Демократ Джозеф Байден пообещал направить на борьбу с коронавирусом «миллиарды долларов» Фото: REUTERS

Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, пообещал направить на борьбу с пандемией коронавируса «миллиарды долларов».

«Моя переходная команда уже работает над предложениями, которые я направлю в конгресс нового созыва для того, чтобы справиться с многочисленными кризисными ситуациями, возникшими перед нами, в первую очередь – с пандемией», - заявил вероятный преемник Дональда Трампа.