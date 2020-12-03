Китайские ученые покидают США из-за обвинений в шпионаже

ФБР и ЦРУ обвиняют Китай в активной шпионской деятельности на территории США Фото: REUTERS

После того, как Вашингтон обвинил Пекин в промышленном шпионаже и краже американских технологий, из Соединенных Штатов выехали более тысячи китайских ученых, передает агентство Reuters со ссылкой на помощника министра юстиции США Джона Демерса.

Представитель Минюста рассказал об этом во время выступления на мероприятии Аспенского института. По словам Демерса китайские ученые стали массово покидать Штаты, когда генпрокуратура страны завела несколько уголовных дел в отношении подозреваемых в шпионаже граждан КНР.

Один из чиновников ведомства пояснил агентству, Демерс говорил не о тех гражданах КНР, кому американские власти аннулировали визы из-за ограничений на въезд, а о научных работниках из Поднебесной, которых Вашингтон заподозрил в «связях с Народно-освободительной армией и разведкой Китая».

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, ФБР и ЦРУ обвиняют Китай в активной шпионской деятельности на территории США. Якобы китайские агенты повсеместно внедряются в университеты и компании, а также распространяют смартфоны, компьютерные программы и оборудование своего производства среди американцев, дабы добыть секретную информацию. Китайских «шпионов» обнаруживали даже в ФБР, ЦРУ и госдепартаменте.