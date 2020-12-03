В Роскачестве предупредили об опасности переедания мандаринов

Главной проблемой с выбором мандаринов, продающихся перед Новым годом, является путаница сортов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мандарины, при всей пользе этого фрукта, остаются сильным аллергеном, как и любые цитрусовые, предостерёг специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселёв. Он также напомнил, что мандарины содержат салициловую кислоту, способную спровоцировать расширение капилляров, которое и становится причиной аллергической реакции.

- Кроме того, аллергологи отмечают, что у многих людей наблюдается дисбактериоз. Они не рекомендуют есть мандарины больше 1-2 штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка, - отметил Киселёв в интервью радио Sputnik.

Специалист также рассказал, что покупатели часто выбирают не те мандарины из-за того, что не разбираются в их сортах. Киселёв порекомендовал искать абхазские мандарины во второй половине декабря и не всегда доверять указанному на ценнике сорту при покупке на фруктово-овощной базе.

Так, по словам Киселева, при закупке образцов для исследования оказалось, что под видом абхазских мандаринов продавали гибрид мандарина и апельсина клементины.

Ранее на сайте KP.ru главный редактор МедКорр Ольга Зорина рассказала, чем можно заменить мандарины при аллергии.