Соседка Reeflay рассказала про день, когда на балконе погибла беременная подруга парня

логер Стас Решетников оставил на морозе на балконе беременную подругу. Девушка погибла. Фото: Кадр видео

Соседка блогера Станислава Решетникова, известного в сети, как Reeflay, рассказала, как погибла его беременная подруга. По ее словам, молодые люди постоянно ругались и даже дрались. День трагедии не стал исключением.

Трагедия произошла 3 декабря. Молодой человек в прямом эфире обнаружил, что его девушка умерла. Незадолго до того, как выйти в Сеть, он выгнал Валентину на балкон. Парень не сразу понял, что девушка умерла, но эфир не прекратил.

Пара снимала дом в подмосковной деревне, и нередко беспокоила местных жителей своими регулярными шумными вечеринками. Соседка стримера рассказала Пятому каналу, что наблюдать приходилось не только пьянство, но и разборки с рукоприкладством.

- Ну что мы слышали? Постоянные драки, скандалы. <…> Они постоянно были пьяные. К ним очень часто много людей приезжало в ночной период времени, — рассказала соседка.

Порой компании путали дома, стучались к соседям. От блогера требовали прекратить бесчинства, парень уверял, что больше такого не повторится, но спустя некоторое время гости появлялись снова.

В день трагедии Валю видели на балконе. Утром пара поссорилась и в наказание парень выставил беременную девушку в одном белье на мороз.

- Услышали крики, была драка. Мы уехали, через полчаса вернулись, и нам сказали, что она уже мертва, — рассказала женщина.

По словам очевидицы, девушка была на улице не более 15 минут, мороз не такой сильный, чтобы убить ее. Скорее всего, причиной смерти стало что-то другое. В это время Решетников, якобы, требовал у подруги какие-то коды.

- Он орал: «Скажи мне код! — рассказала соседка. – Часто он сам оказывался на улице, она его тоже выгоняла, но всегда были в одежде.

Подруги погибшей рассказывают, что насилие в их доме было постоянным. Блогер часто оскорблял и бил беременную. Свои издевательства он транслировал онлайн и получал за это пожертвования от зрителей. Пока Reeflay жил на пожертвования, Валя подрабатывала эскортом.

После смерти мамы девушка пыталась стать актрисой, но со временем оказалась в интим-услугах. Ее анкету нашли в сети.