Исследование показало, как спорт влияет на течение коронавируса

Регулярные физические нагрузки помогают легче перенести коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регулярное занятие спортом может помочь легче перенести коронавирус, сказано в исследовании "Фитнес vs Corona". Его авторы рассказали, что участники опроса, тренировавшиеся не менее двух раз в неделю, заражались COVID-19 на 25% реже, чем те, кто бросил физические нагрузки в марте.

Также отмечается, что из всех 7 800 респондентов коронавирус перенесли 15%. При этом болезнь чаще протекала тяжело среди тех, кто не занимался спортом.

Также 15% опрошенных ответили, что перестали посещать фитнес-центры, а 6% признались, что с марта вообще прекратили какие-либо тренировки.

- По итогам этого опроса мы получили важное подтверждение для всей индустрии: занятия фитнесом, ведение здорового образа жизни помогают человеку реже болеть и самое главное - легче переносить вирусные заболевания, в том числе и COVID-19, - передаёт РИА Новости слова президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольги Киселёвой.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что около 58% жителей страны в период домашней самоизоляции предпочитают заниматься спортом. При этом 53% делают это самостоятельно и только 3% – используют онлайн-сервисы по фитнесу.