Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы России.

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила доставки вакцины против коронавируса в российские регионы. Соответствующие поручение глава правительства направил Роспотребнадзору, Министерству здравоохранения и Минюсту. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил», - говорится в заявление, где уточняется, что правила будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Как отмечается пояснительной записке, губернаторам регионов необходимо продолжить работу по обеспечению медицинской помощи и лекарствами заболевших коронавирусом, и проходящих лечение дома, а также следить за принимаемыми санитарно-эпидемиологическими мерами.

Напомним, днем ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин поручил уже на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Первыми планируется привить врачей и учителей.