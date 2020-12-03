В Южной Корее звёзды K-Pop-музыки получили отсрочку от армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звёзды K-Pop-музыки в Южной Корее получили отсрочку от армии. Послабление в прохождении военной службы также дали другим лицам, которые «преуспели в поп-культуре и искусстве».

Согласно документу, принятому властями Южной Корее, музыканты и деятели культуры смогут заниматься своей карьерой до 30 лет. При этом в документе отмечается, что соответствующее решение будет приниматься индивидуально по каждому артисту.

До этого подобная возможность отсрочки от армии предоставлялась только ведущим артистам страны, победителям конкурсов классической музыки или же спортсменам.

По закону Южной Кореи на службу в южнокорейскую армию призывают мужчин от 18 до 28 лет. В рядах Вооружённых сил они обязаны пройти службу в армии в течение 18 месяцев.

K-Pop - музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и смешавший в себя элементы западного электропопа, танцевальной музыки, хип-хопа, а также современного ритм-н-блюза.