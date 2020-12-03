МВД расширил список нарушений ПДД с начислением штрафных баллов на экзамене расширили Фото: "КП" Архив

Министерство внутренних дел расширило перечень нарушений Правил дорожного движения, за которые будут начисляться штрафные баллы во время сдачи экзамена на водительские права.

Как передает ТАСС, теперь в списке будет содержаться 41 пункт, а не 37.

Согласно нововведениям, теперь экзаменуемый может получить три штрафных балла за нахождение на перекрестке при образовании затора, а также за выбор скорости движения, которая не соответствует погодным условиям или установленным дорожным правилам.

Кроме того, тремя штрафными баллами будут отмечать создание помехи для транспорта, двигающегося в поперечном направлении, и отсутствие сигнала поворотника при перестроении, а также нарушении правил остановки и стоянки.

Минимальное количество штрафных баллов, при получении которых водитель отправляется на пересдачу, равно пяти.

Планируется, что новый административный регламент вступит в силу 1 апреля следующего года.