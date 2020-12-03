Учёные заявили, что риск заразиться коронавирусом от членов семьи выше, чем от пассажиров в транспорте

Китайские ученые сравнили риски заразиться коронавирусом в семье и общественном транспорте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риск заразиться в семье выше, чем вероятность передачи вируса в общественном транспорте или ресторане, считают китайские учёные. Специалисты заявили, что каждый день жизни в одном месте с заражённым COVID-19 повышает риск заражения на 10%. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

В исследовании учёные проанализировали данные 1 178 пациентов из китайской провинции Хунань рядом с провинцией Хубэй, в которой началась эпидемия коронавируса в 2019 году. Кроме того, были учтены данные 15 648 человек, близко контактировавших с испытуемыми.

Учёные пришли к выводу, что сложнее всего заразиться коронавирусом в медицинских центрах, поскольку в таких учреждениях соблюдены все меры предосторожности, а помещения дезинфицируют. Чуть выше риски заражения в общественном транспорте, ресторанах и местах развлечений. Достаточно легко заразиться, общаясь с широким кругом родственников. Самой высокой оказалась распространения коронавируса среди членов семьи, живущих в одном доме.

В исследовании подчеркнули, самыми благоприятными условиями для распространения вируса являются замкнутая среда и высокая частота контактов.

Учёные заявили, что наиболее эффективным способом остановить эпидемию станет изоляция всех пациентов с диагнозом коронавируса в отдельных больницах и изоляция контактировавших с ними для наблюдения в медицинских центрах.

Ранее на сайте KP.ru сообщали, что, по заявлению Роспотребнадзора, риск заразиться коронавирусом в кафе через еду минимален.