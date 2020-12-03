Новый глава Роснано: Утверждено избрание Сергея Куликова вместо Анатолия Чубайса

Сергей Куликов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В среду, 3 декабря, правительство утвердило директиву об избрании первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергея Куликова на должность председателя правления «Роснано» сроком на пять лет. Он заменит на этом посту Анатолия Чубайс. Об этом сообщили в кабмине.

«Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО "Роснано" подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко», - говорится в сообщении.

Согласно директиве, представители государства в совете директоров «Роснано» должны поддержать избрание Куликова, а также досрочное прекращение полномочий в этой должности Чубайса. Ранее президент России Владимир Путин предложил Куликову возглавить «Роснано», назвав компания одной из ключевых для развития страны.

Напомним, пост гендиректора «Роснано» с 2008 года занимал Анатолий Чубайс. После преобразования госкорпорации в акционерное общество он занял пост председателя правления АО «Роснано», а затем стал возглавлять созданную в 2013 году управляющую компанию «Роснано».

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