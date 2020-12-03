Небензя прокомментировал отказ ряда стран от встречи Совбеза ООН по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны, отказавшиеся участвовать в инициированной Россией неформальной встрече Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по минским договоренностям, сделали это, поскольку уже заняли одну из сторон в украинском конфликте. Такое заявление сделал постойный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы считаем, что эта встреча была очень полезной … Мы благодарны тем делегациям, которые решили принять участие. И те, кто решил ее бойкотировать, разоблачили себя и явно заняли одну из сторон в этом конфликте вместо того, чтобы быть непредвзятыми посредниками», - заявил российский постпред.

Как писал сайт kp.ru, о бойкоте неформальной встречи Совета Безопасности ООН, участие в которой могли принять представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объявили Украина, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, Эстония и Бельгия.

Позже постпредства США, Великобритании и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором объяснили свой отказ принять участие в неформальной встрече Совбеза ООН. Представители трёх стран назвали мероприятие попыткой исказить реалии конфликта на Украине.