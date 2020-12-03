Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Небензя прокомментировал отказ ряда стран от встречи Совбеза ООН по Украине

Российский постпред назвал состоявшуюся встречу очень полезной
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Небензя прокомментировал отказ ряда стран от встречи Совбеза ООН по Украине

Небензя прокомментировал отказ ряда стран от встречи Совбеза ООН по Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны, отказавшиеся участвовать в инициированной Россией неформальной встрече Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по минским договоренностям, сделали это, поскольку уже заняли одну из сторон в украинском конфликте. Такое заявление сделал постойный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы считаем, что эта встреча была очень полезной … Мы благодарны тем делегациям, которые решили принять участие. И те, кто решил ее бойкотировать, разоблачили себя и явно заняли одну из сторон в этом конфликте вместо того, чтобы быть непредвзятыми посредниками», - заявил российский постпред.

Как писал сайт kp.ru, о бойкоте неформальной встречи Совета Безопасности ООН, участие в которой могли принять представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, объявили Украина, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, Эстония и Бельгия.

Позже постпредства США, Великобритании и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором объяснили свой отказ принять участие в неформальной встрече Совбеза ООН. Представители трёх стран назвали мероприятие попыткой исказить реалии конфликта на Украине.