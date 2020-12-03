В Госдуме ответили на поддержку Турцией идеи Украины по "крымской платформе"

Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму политической игрой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы России от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что турецкая поддержка создаваемой Украиной "крымской платформы" по возвращению контроля над полуостровом - ничего не значащие обещания и политическая игра.

- По так называемой "крымской платформе" Украине наобещали с три короба: и поддержку, и оружие, а сочувствие выразили, что словами не передать. Я бы сказал, что сегодня Турция куёт железо, пока горячо: обещает всё, что угодно, ведь, как известно, обещания - это самое простое, чем можно доставить партнёру радость. Всё это не более, чем политическая игра, - передаёт РИА Новости слова Руслана Бальбека.

Депутат также считает, что Турция относится к Украине, как к "дойной корове": заключает выгодные сделки, никак не разделяя позицию Киева в конфликте с Россией.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил после переговоров в Анкаре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, что Турция поддерживает инициативу Киева по "крымской платформе". Чавушоглу также отметил, что Турция продолжит укреплять военное сотрудничество с Украиной.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по мнению политолога Владимира Джаралла, "Крымскую платформу" придумали специально для того, чтобы вновь вернуть вопрос о принадлежности полуострова в международную повестку.