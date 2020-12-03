Минюст намерен убрать из городов все колонии и СИЗО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиций России разрабатывает пилотный проект, чтобы убрать из городов все колонии и СИЗО. Об этом рассказал глава ведомства Константин Чуйченко, отметив, что учреждения ФСИН должны «получить определенное преображение».

«Сейчас готовятся изменения в концепцию развития ФСИН, и суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населенных пунктов эти учреждения», - сообщил министр в эфире телеканалa «Россия-24».

Чуйченко уточнил, что на данный момент ведомство работает т над пилотным проектом, чтобы убрать действительность, связанную с лишением свободы, от людей, из городов, сформировав тем самым для этого отдельные площадки.

По его словам, ФСИН должна стать более гуманной, а в центре внимания работы ее сотрудников должен встать человек. Он пояснил, что даже несмотря на то, что они работают с человеком, совершившим преступление, им необходимо сделать все возможное для возвращения его к нормальной жизни.

«Мы должны сделать эту службу эффективной и одновременно разумной», - подчеркнул он.