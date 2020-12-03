В России изменились водительские удостоверения, ПТС и СТС

Изменения в водительских удостоверениях, паспорте транспортного средства (ПТС) и свидетельстве о регистрации машины вступили в силу с 3 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России сегодня, 3 декабря вступили в силу изменения в водительском удостоверении, паспорте транспортного средства и свидетельстве о регистрации машины.

В приказе МВД сказано, что с сегодняшнего дня в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения будут надписи на английском, русском и французском языках. Приказ утверждён министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.

Также теперь в свидетельстве о регистрации транспортного средства будут обязательно указывать данные о мощности его двигателя. Сведения о сроке государственной регистрации должны быть указаны в СТС машин, которые ставят на учёт на ограниченный срок.

Кроме того, меняется инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

Ранее сайт KP.ru также сообщал, что в ПТС теперь будет указано количество пассажирских мест, допустимая максимальная масса и проведённые ранее проверки органами внутренних дел.

На сайте также писали о том, как заменить права, не потратив на это много времени и сил.