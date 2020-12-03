Путин поздравил юридическое сообщество с профессиональным праздником

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 3 декабря, президент России Владимир Путин поздравил юридическое сообщество страны с профессиональным праздником. Российский лидер особенно отметил его роль в просветительской деятельности, которая, по его словам, стала более востребована с принятием поправок в Конституцию России.

«Сердечно поздравляю вас с Днём юриста... Такое сочетание профессионализма и нравственного долга отличает абсолютное большинство российских юристов и свидетельствует о вашей твердой приверженности верховенству права и заложенным в годы судебной реформы XIX века», - приводятся слова главы государства в документе, размещенном на сайте Кремля

Путин назвал приоритетными задачами всего юридического сообщества уделять максимальное внимание повышению правовой культуры граждан страны, а также находится в авангарде развития и утверждения правового государства, отметив, что на сегодняшний день юристов отличает ответственность, честность, а также профессионализм

Российский лидер также выразил особую признательность ветеранам юридического ремесла и госслужащим, которые многие годы трудились для улучшения работы органов и учреждений юстиции.

Напомним, в свое время Путин закончил юридический факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ).