Россияне рассказали, что хотят загадать на Новый год

Россияне признались, что загадают на Новый год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главными пожеланиями россиян в новогоднюю ночь станут здоровье, карьерный рост и высокий заработок. Кроме того, многие признались, что хотят загадать в праздник окончание пандемии коронавируса. Такие ответы были получены в ходе исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Согласно опросу, чаще всего на Новый год россияне желают здоровья себе, родным и близким. Так отметили 35% опрошенных. Кроме того достаточно распространенными ответами стали высокий заработок (8%) и карьерный рост (7%). Еще 7% россиян сказали, что загадают мир во всем мире и отсутствие войн.

Помимо традиционных пожеланий россияне впервые хотят загадать завершение пандемии. О победе над коронавирусом мечтают 5% опрошенных, передает RT.

Также в список самых распространенных пожеланий попали счастье (6%), вступление в брак (4%), стабильность (3%), любовь (3%) и жильё (3%).

Напомним, ранее сообщалось, что в России уже заработала электронная почта Деда Мороза. Отправить письмо можно до 15 января. Сказочный волшебник обещает прислать ответ каждому, передает Москва 24.