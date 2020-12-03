Томская область ставит на развитие футбола

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола с Российским футбольным союзом и Министерством спорта РФ. Подписи под документом также поставили президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, министр спорта РФ Олег Матыцин и исполнительный директор региональной Федерации футбола Ирина Филимонова.

«Томичи знают: футбол для Томска – больше, чем футбол. У нас всегда был клуб «Томь», но мы давно мечтали о собственной футбольной академии, о том, чтобы растить своих спортивных звезд и радоваться их успехам в нашей команде. Соглашение с Российским футбольным союзом и Министерством спорта России позволяет этой мечте сбыться», – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Соглашение подписано в рамках развития общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Документ позволят создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом. Для этого в регионе будут организованы новые соревнования для мужчин и женщин (в том числе, Школьная футбольная лига), подготовлены квалифицированные тренеры и судьи, модернизирована инфраструктура и создана единая система любительских лиг. Особое внимание будет уделено развитию женского футбола.

Также в Томской области будет открыто новое отделение по футболу и группы для девочек в уже имеющихся секциях. Футбольный клуб «Томь» получит статусы «Футбольная академия», «Региональный центр РФС» и «Детский футбольный центр»; еще один статус ДФЦ получит спортивная школа «Ермак».

В рамках развития системы клубного футбола губернатор Сергей Жвачкин, глава РФС Александр Дюков и министр спорта России Олег Матыцин договорились о создании еще одного мужского профессионального клуба и женской команды для участия в Первенстве России Первого и Второго дивизионов.

В регионе планируется построить три малоформатных манежа, стадион вместимостью более 1500 человек, три мини-футбольные площадки и два полноразмерных поля с искусственным покрытием, а также два мини-футбольных зала. В Томской области будут проведены фестивали для популяризации женского футбола и запущена Студенческая лига.